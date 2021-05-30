По словам журналистки, никто из посетителей PinchukArtCentre не возразил, что война на Донбассе не гражданская.

В центре современного искусства PinchukArtCentre, расположенном в Киеве, экскурсовод назвала войну на Донбассе "гражданской".

Об этом на своей странице в Facebook рассказала закарпатская журналистка Галина Сернивка.

Она отметила, что побывала в центре 29 мая. Одним из фрагментов экспозиции там были чашки, взятые из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе.

"Рассказывая о "памятнике гражданским войнам" координатор-экскурсовод назвал и войну на востоке Украины гражданской. Я думала мне послышалось... никто не возражал... Да нет, не послышалось! На мое замечание, что у нас не гражданская война, она вопросительно ответил «российско-украинская?». «Да. Российско-украинская! Есть сомнения?!"- рассказала она, отметив, что на вопрос экскурсовод так и не ответила.

"Как на седьмом году войны можно говорить, что у нас гражданская война, а на замечания отвечать в стиле «какой разницы»?!!! Как?!"- задалась вопросом журналистка.

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Автор: Денис Прядко