Бильченко предложили избрать другую вакантную должность.

Ученый совет Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова ликвидировал кафедру культурологии и философской антропологии Евгении Бильченко – фигурантки громкого языкового скандала.

Об этом говорится в решении Ученого совета НПУ от 30 июня, сообщила в Facebook Бильченко.

Согласно решению, должность, которую занимала преподавательница, подлежит сокращению. При этом ей предложили любую другую вакантную должность. Сама же женщина в соцсети заявила, что ее уволили.

Бильченко утверждает, что с тех пор, как ее отстранили от преподавания, в вузе "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный проступок". И еще раз подчеркнула, что "ни о чем не жалеет", в частности о сотрудничестве с "российскими коллегами".

Читайте также"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные": проректор харьковского вуза угодил в скандал из-за комментария в соцсетиВ начале февраля Бильченко отстранили от занятий, а в университете создали рабочую группу, которая должна была изучить высказывания профессора в соцсетях.

В январе 2021 года Бильченко назвала Украину "американской колонией" и возмутилась вступлением в силу положения Закона о языке по переходу сферы обслуживания на украинский язык общения.

"Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять... хотя бы свою систему знаков - недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву", – написала она в соцсети, назвав себя представителем "русской цивилизации".

Заявление Бильченко спровоцировало шквал негативных комментариев. Однако в новых публикациях она продолжала отстаивать свою позицию, обвиняя оппонентов в "фашизме". В дальнейшем преподавательница дала комментарии ряду телеканалов.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на ее высказывания должно обратить внимание СБУ. Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец", а также предположил, что ее деятельность курируется извне.

На скандал вынуждены были отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивалось, что тема языка должна обсуждаться "исключительно с уважением и толерантностью".

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Автор: Яна Ставская