В Одесской ОГА отрицают утечку с аварийного танкера "Делфи"

Директор департамента экологии отмечает положительную динамику содержания нефтепродуктов в морской воде, при этом в ОГА не пояснили, что именно растекается от танкера на обнародованной сегодня в соцсетях фотографии.

В Одесской ОГА отрицают очередную утечку нефтепродуктов с танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение на пляже в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА со ссылкой на директора департамента экологии обладминистрации Алана Джиоева.

Он утверждает, что информация о сегодняшнем разливе не подтверждается, а утечка произошла в последний раз 21 июня.

«Еще 21 июня уровень загрязнения превышал норму в 16 раз. По результатам сегодняшних анализов содержание горюче-смазочных материалов в морской воде вокруг танкера Delfi превышает норму в 2,2 раза. Это - положительная динамика, которая является результатом ремонта заградительных бонов», - заявил Джиоев.

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По его словам, сейчас специалисты взяли новые пробы морской воды, чтобы дополнительно проверить уровень загрязнения, но результаты будут получены только завтра утром.

Отмечается, что причиной утечки 21 июня стало повреждение защитных бонов, которые должны были защищать акваторию от возможных разливов. В ОГА утверждают, что соответствующие структуры оперативно отреагировали на ситуацию и использовали специальный сорбент, который поглотил горюче-смазочные материалы. После этого был проведен ремонт заградительных бонов.

Проверку ситуации вокруг затонувшего танкера сегодня осуществили представители департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, Одесская городская прокуратура № 3, ГСЧС, Национальной полиции Одесской области и инспектор Государственной экологической инспекции в Одесской области.

При этом в областной администрации не объясняют, что именно запечатлено на фотографии, которую сегодня обнародовал депутат Одесского горсовета Александр Захаров. На этом фотоснимке видно, что по морской акватории от танкера растекается какое-то вещество.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

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Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

16 июня председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня.

21 июня была зафиксирована новая утечка нефтепродуктов с аварийного танкера, площадь «пятна» достигла 400 кв. м. Чиновники заверили, что она локализована при помощи бонов. По факту утечки прокуратура начала уголовное производство.

Сегодня, 23 июня, депутат Одесского городского совета Александр Захаров заявил в социальных сетях, что от танкера растекается загрязняющее вещество в сторону других пляжей. При этом он обнародовал соответствующий фотоснимок.

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