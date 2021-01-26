В городе Вилково Одесской области неизвестные жестоко убили женщину и выбросили тело в водоотводный канал.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело, обмотанное веревкой и капроновой сеткой, обнаружили сегодня в водоотводном канале.
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При предварительном осмотре полицейские обнаружили на теле множественные колото-резаные раны.
Правоохранители устанавливают личность убитой и злоумышленников, причастных к совершению преступления.
По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщают пользователи в социальных сетях, во вторник прохожие увидели труп, всплывший в канале, в центре города. Женщине на вид 40 лет. Ноги были связаны, на шее резаные раны.
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