На железнодорожных станциях в Ивано-Франковской области пограничники активно проверяют документы у граждан и "активно ищут уклонистов".

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев заявил, что пограничники усиленно работают в туристических районах Франковщины и Буковины на основании приказов комендантов этих областей о дополнительных ограничительных мерах, связанных с военным положением.

Как пишет УП, в июне местные СМИ сообщили, что в туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей усиленно работают пограничники. В частности, на железнодорожных станциях, таких как Ворохта, Татаров и Вороненка в Ивано-Франковской области, куда прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, пограничники активно проверяют документы у граждан и "активно ищут уклонистов".

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев пояснил, что его коллеги руководствуются приказом коменданта Ивано-Франковской области и города Ивано-Франковск от апреля 2024 года о введении дополнительных мер особого режима, который предусматривает определенные ограничения, в том числе и в передвижении.

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Он уверяет, что этот приказ - временный, однако временные рамки окончания его действия пока не определены.

"Пограничники совместно с представителями ТЦК и СП и полицейскими патрулируют в частности железнодорожные вокзалы, и проверяют документы у граждан. На запрос правоохранителей гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, мужчинам обязательно иметь при себе военно-учетный документ", - добавил Заруднев.

Как ГПСУ ловит уклонистов

В некоторых случаях сопредельные страны возвращают обратно в Украину уклонистов, которые незаконно пересекли границу. Но так происходит далеко не всегда. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что Украина имеет соответствующие соглашения с соседями по возвращению обратно лиц, которые незаконно пересекли границу.

"Но каждая страна, будь то Молдова или другая страна, в первую очередь использует свое законодательство в отношении лиц, которые незаконно попали на территорию их государства, относительно их возвращения в Украину. Такие случаи есть, но сказать, чтобы это применялось ко всем нарушителям - нельзя", - отметил представитель ГПСУ.

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