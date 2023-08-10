Задержанный Григорий Мельниченко является председателем Белгород-Днестровского райсовета и зятем бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

В Одесской области по подозрению в краже катера экологов задержали председателя Белгород-Днестровского райсовета Григория Мельниченко, который является зятем бывшего главы областной государственной администрации Сергея Гриневецкого.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, разоблачен депутат - председатель одного из райсоветов Одесской области на похищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Стоимость похищенного - 2 млн 690 тыс. гривен.

По данным следствия, чиновник, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом.

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В пресс-службе пояснили, что фигурант совершил это путем введения в заблуждение лиц, у которых имущество было на хранении – на территории яхт-клуба "Совиньон" (Одесса). Также депутат внес недостоверные сведения в документы, а затем перевез катер в "безопасное" место на территорию завода в городе Беляевка и распорядился им по своему усмотрению.

Председатель райсовета задержан. Он подозревается в совершении кражи в крупных размерах. Сейчас решаются вопросы об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и ареста имущества.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о председателе Белгород-Днестровского райсовета Григории Мельниченко, который является зятем бывшего председателя Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Скандалы, в которые попадал председатель Белгород-Днестровского райсовета

В июле 2022 года во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета Одесской области произошла драка между мэром города Белгород-Днестровский Виталием Гражданом и председателем Белгород-Днестровского райсовета Григорием Мельниченко. Чиновники обвиняли друг друга, полиция начала расследование по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

В мае 2023 года сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев заявил, что подразделения территориальной обороны Белгород-Днестровского препятствуют восстановлению водоемов, минируя проезды к заповеднику. Ученый обвинил в этом несколько человек и утверждал, что препятствия чинятся из-за прихоти Мельниченко. Русев обвинил его в попытках устранить администрацию нацпарка, "чтобы поставить своих людей для дерибана ресурсов".

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