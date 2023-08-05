У животного были проблемы со здоровьем, и неясно, почему его взяли в цирк.

Российские оккупанты в мае 2023 года украли 3-месячного тигренка из Мариупольского зоопарка. В августе животное погибло в Московском цирке.

Как рассказывают в канале мариупольского городского совета, тигренок забрал обучать российский дрисеровщик Эдгард Запашный. Он же и заявил о смерти воспитанника.

Запашный поддерживает российскую войну против Украины, а также распространяет фейки и нарративы Кремля. Сам дрессировщик утверждает, что у тигренка были врожденные проблемы с почками. Однако неизвестно, почему с такой болезнью его взяли в цирк.

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В мае россиянин хвастал украденным тигренкам в соцсетях, но дальше ни одного сообщения о нем не было.

Похищение животных россиянами

Как сообщил УНИАН, в ноябре во время отступления из Херсона оккупанты украли из местного зоопарка енота. Позже стало известно, что они забрали и других зверей и незаконно вывезли их в оккупированный Крым.

По словам украинских зоозащитников, что кража животных была совершена по приказу российского командования.

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