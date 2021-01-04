Через полтора километра водитель Mercedes-Benz попал в другое ДТП, наехав на препятствие.

В Одесской области водитель иномарки сбил насмерть велосипедиста и, спрятав труп в багажнике, пытался скрыться с места ДТП.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла 2 января в поселке Большая Михайловка Великомихайловского района.

По предварительной информации, 30-летний водитель Mercedes-Benz на большой скорости сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 33-летний пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель иномарки положил тело погибшего в багажник и уехал. Однако в полутора километрах попал в другое ДТП, наехав на препятствие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан. Его доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

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Автор: Лариса Козовая