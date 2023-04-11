Злоумышленника задержали после получения взятки за ввоз 4 млн грн.

В Одесской области правоохранители задержали таможенника, который требовал 3-процентные "откаты" за ввоз в Украину незадекларированной наличности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Как отмечается, разоблачен старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на вымогательстве и получении 3 тыс. евро.

По данным следствия, инспектор требовал у гражданина взятку за беспрепятственный ввоз в Украину 4 млн грн через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Маяки - Удобное - Паланка". Свои "услуги" он оценил в 3% от ввезенной суммы.

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В частности, сотрудника таможни задержали после получения второго транша взятки.

В настоящее время злоумышленник отстранен от занимаемой должности.

Как уточнили в УСБУ в Одесской области, специалисты которого расследуют дело, к организации "схемы" причастен старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский", который наладил систему "откатов" за ввоз в Украину незадекларированной наличности.

"За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик", не вдаваясь в происхождение наличных средств", - говорится в сообщении.

На данный момент должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к нему других работников таможни.

По данным Главного управления Национальной полиции в Одесской области, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 400 тыс. грн.

Инциденты с таможенниками

И Украине время от времени накрывают таможенников на различных незаконных сделках. Так несколько месяцев назад в Украине провели полную проверку и обыски по всей вертикали таможни.

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