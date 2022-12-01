Участники преступной схемы также требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях.

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в Европейский Союз.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях была заблокирована коррупционная схема.

"Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, которое организовало механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций. За разные суммы взяток они "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, которую экспортировали в страны Евросоюза, в частности украинского зерна", - говорится в сообщении.

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Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства.

"Ежедневно организаторы схемы получали "прибыли" в сотни тысяч гривен. В случае отказа платить "дань" - создавали искусственные препятствия во время проведения таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции", - рассказали в Службе безопасности.

В СБУ отметили, что задокументирован был факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе.

"Среди прочего, он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и участвует в боевых действиях. Поэтому, чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновника "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении для него и других участников сделки.

Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" на Львовщине.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Экспорт украинского зерна

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте инициативы "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), в рамках которой продовольствие будут отправлять в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить по крайней мере 60 судов в страны, которые нуждаются в срочной помощи. Известно, что к инициативе уже присоединились 20 стран.

Несколько дней назад стало известно, что удалось собрать уже почти 150 миллионов долларов.

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