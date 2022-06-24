СБУ удалось предотвратить противоправное отчуждение государственного имущества на десятки миллионов гривен.

В Одесской области СБУ предотвратила рейдерский захват объектов "Укрпочты", расположенных на черноморском побережье.

Об этом журналистам сообщили в УСБУ в Одесской области.

Отмечается, что заблокирована схема присвоения недвижимого имущества АО "Укрпочта" в прибрежной зоне Одесской области. В частности, удалось предотвратить противоправное отчуждение государственного имущества на морском побережье на десятки миллионов гривен.

По данным следствия, незаконную деятельность организовала преступная группировка, которая специализировалась на рейдерских захватах ведомственной недвижимости.

"Злоумышленники пытались завладеть помещениями госпредприятия почтовой связи вблизи прибрежной защитной полосы в поселке Затока. Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы права собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали на подставных лиц", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуры.

Во время обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности.

Сейчас двум организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. На помещение объекта госпредприятия наложен арест.

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