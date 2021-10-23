Подростки хотят жить вместе и построили в лесу шалаш.

В Подольском районе Одесской области пять дней разыскивали 13-летнюю девочку и ее 17-летнего друга, которые сбежали из дома.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 17-летнего юношу и 13-летнюю девушку полицейские нашли в лесном массиве, где они обустроили себе временное жилье из подручных средств.

Как выяснилось, подростки, которых пять дней разыскивали правоохранители, хотят жить вместе. Из-за этого юноша со своей подругой не первый раз убегают из дома. Ранее такой прецедент случился летом.

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"За халатность опекуны несовершеннолетних, не исполняющих в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб", - рассказали в главке.

В поисках сбежавших также принимали участие сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, социальные работники и местные жители.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 14-летнюю жительницу Львовской области Екатерину Шурдуб, которая ушла из дома, нашли на АЗС в Киеве. Правоохранители увидели на заправке девочку, которая подпадала под ориентировку, и установили ее личность. При этом Екатерина представилась другим именем и предоставила ложные данные о себе, в частности, сообщила, что она является сиротой.

Автор: Лариса Козовая