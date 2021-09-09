Девочка цела и невредима. С ней работают сотрудники ювенальной превенции и психолог.

14-летнюю жительницу Львовской области Екатерину Шурдуб, которая почти неделю назад ушла из дома, нашли на АЗС в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что об исчезновении жительницы села Щуровичи Червоноградского района 6 сентября в полицию сообщила ее мать. По словам заявительницы, дочь ушла из дома 2 сентября около 16:30. После этого ее видели в нескольких селах района, однако домой она так и не вернулась.

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В розыске пропавшей девочки были задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции области, нацгвардейцы, спасатели и волонтеры. Применялись служебные собаки и квадрокоптеры – поисковые группы "прочесывали" лесополосы, осматривали водоемы, опрашивали людей и тщательно изучали записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать Екатерину.

Школьницу 8 сентября обнаружили сотрудники Главного управления Национальной полиции в городе Киеве – на одной из заправочных станций в столице.

"Правоохранители увидели девочку, которая подпадала под ориентировку, и установили ее личность. При этом Екатерина представилась другим именем и предоставила ложные данные о себе, в частности, сообщила, что она является сиротой", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что угрозы жизни и здоровью девочки нет. С ней работают сотрудники ювенальной превенции и психолог, вскоре ее доставят во Львов.

Пока что правоохранители не предоставляют подробностей того, каким образом она добралась в столицу.

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Автор: Светлана Макринская