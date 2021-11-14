Авария произошла на бульваре Дружбы Народов.

В Киеве произошло масштабное ДТП. На бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин. "Паровозик" из авто, которые попали в аварию, сильно удивил проезжающих мимо водителей.

Видео с масштабным ДТП появилось в Telegram-канале "Всевидящее око".

Сообщается, что авария произошла сегодня, 14 ноября. Пользователи шутят, что автомобилисты устроили ДТП в стиле "Форсажа". Столкнувшиеся машины также называют "киевским паровозиком".

На видео можно заметить, что все машины, которые попали в ДТП, будто бы поддались цепной реакции. Возможно, одно из авто неудачно затормозило, из-за чего водители транспортных средств, которые находились сзади, попросту не успели среагировать.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове "под метадоном": виновнику аварии назначили залог (фото)Очевидцы аварии пишут в комментариях, что в инциденте обошлось без жертв и пострадавших. Однако что именно стало причиной масштабной ДТП и кто виновен в случившемся - пока что не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области авто полиции выехало на встречку, из-за чего произошло серьезное ДТП. Среди пострадавших есть дети, авария попала на видео.

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Автор: Полина Кузенко