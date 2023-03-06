Мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности.

Савранский районный суд Одесской области приговорил к условному сроку полицейского, который случайно застрелил коллегу.

Об этом говорится в приговора суда. ЧП произошло в пгт Саврань в августе 2022 года, в служебном помещении полиции. Осужденный на момент совершения уголовного преступления занимал должность следователя, имел звание "старший лейтенант полиции".

Установлено, что осужденный зашел в служебный кабинет, где находились его коллеги, в том числе 26-летняя девушка-полицейская. Фигурант положил на стол свое табельное оружие - пистолет "Макарова", который вопреки инструкциям был без кобуры. Затем решил спрятать пистолет в сейф, расположенный рядом с его рабочим местом.

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"Указанный пистолет был снаряжен боеприпасами, а именно 8 патронами калибра 9х18 мм, из которых 7 были в магазине пистолета, а один, по неустановленным основаниям, - в патроннике", - говорится в приговоре.

Как отмечается, когда фигурант пытался положить оружие в сейф, то неосторожно нажал на спусковой крючок и выстрелил. Пуля попала в голову потерпевшей, которая от ранения погибла.

Суд признал полицейского виновным в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытанием 3 года. Также осужденный должен уплатить семье убитой 1 млн грн в качестве возмещения морального вреда и 198 тыс. 340 грн - материального вреда (похороны, памятник и т.д.).

Убийство полицейской в Одесской области

В августе прошлого года в полиции сообщили, что в отделении полиции города Саврань от огнестрельного ранения погибла полицейская. Правоохранители начали служебное расследование.

Тогда сообщалось, что они были не одни в помещении, а трагедия произошла вследствие неосторожного обращения с табельным оружием другого человека.

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