В Одесской области обнаружен повешенным без вести пропавший мужчина

Житель райцентра вышел из дома 20 июля и не вернулся, предварительная причина смерти – самоубийство.

В Окнянском районе Одесской области обнаружен повешенным мужчина, который разыскивался как без вести пропавший.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, житель райцентра Окны Михаил Бачинский вышел из дома 20 июля и пропал.

Читайте такжеПеревернул лодку: под Харьковом военный вертолет пронесся в двух метрах над пляжем с людьми (видео)

Как отмечается, этого мужчину, 1981 г. р., разыскивали как без вести пропавшего. Вчера, 28 июля, его нашли повешенным на дереве в лесополосе за райцентром.

В полиции утверждают, что, уходя из дома, Бачинский оставил письмо, в котором выразил желание лишить себя жизни. «Внешних признаков насилия на теле покойника правоохранители не обнаружили. Предварительная причина смерти мужчины - самоубийство», - заявили в главке.

Открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области отстранены от работы полицейские, которые избили участника Операции Объединенных сил в городе Болград.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram