В Одесской области отстранены от работы полицейские, избившие бойца ООС

Сегодня в центре Одессы прошел митинг, участники которого потребовали расформировать полицию Болграда, где произошел инцидент.

В Одесской области отстранены от работы полицейские, избившие участника Операции Объединенных сил в городе Болград.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время митинга, в котором приняли участие около ста участников ООС, которые собрались в центре Одессы, на ул. Еврейской, возле здания регионального главка Нацполиции.

Участники акции требовали привлечь к ответственности полицейских, избивших участника боевых действий на востоке Украины Тараса Чернявского.

К митингующим вышел заместитель начальника главка Сергей Махотин, который заявил, что правоохранители отстранены от работы.

«Служебное расследование по проверке причастности полицейских к причинению телесных повреждений жителю Болграда продолжается. Сотрудники территориального отделения полиции, участвовавшие в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей», - сказал Махотин.

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Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений потерпевшему начато производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Он добавил, что после завершения служебного расследования материалы будут направлены в ГБР.

Потерпевший утверждает, что изначально информация о происшествии была искажена полицией Болграда. В частности, он говорит, что пришел в полицию в связи с семейными обстоятельствами (исчезла супруга с детьми). Когда он выходил из здания, правоохранитель бросил в него окурок, затем на него напали полицейские и избили – наносили удары по голове, пытались затолкать в рот землю и пр.

Махотин пригласил в ГУНП для дачи показаний участников акции, которые обладают дополнительной информацией о событиях; данные будут приобщены к материалам служебного расследования и уголовного производства.

Участники акции протеста также потребовали расформировать полицию Болграда.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в полиции заявили, что в городе Болград Одесской области начато служебное расследование по факту возможного избиения местного жителя правоохранителями. Отмечалось, что в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в центральную районную больницу обратился 29-летний мужчина с телесными повреждениями.

В полиции утверждали, что мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать его пропавших родственников - супругу и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. В полиции утверждали, что предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение полиции выяснять отношения.

Утверждалось, что 22 июля мужчина устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его адрес и плюнул в лицо. Поскольку на требование прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, к нему были применены наручники.

Факт избиения мужчины в полиции Болграда отрицали.

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