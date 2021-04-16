В Одесской области волонтеры обнаружили труп собаки с отрезанной головой.
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Как сообщила УНИАН руководитель общественной организации «Закон природы», помощник одного из депутатов Верховной Рады Яна Титаренко, сегодня в городе Раздельная волонтеры организации обнаружили труп животного.
Она отметила, что женщина-волонтер, нашедшая труп, работает учительницей, и обнаружила его недалеко от местной школы.
«На место происшествия были вызваны полицейские, однако они отказывались принимать заявление, отметив, что волонтеры не являются потерпевшей стороной…», - рассказала Титаренко.
Она добавила, что собака пока не опознана.
«Это крупное животное, с купированным хвостом. Не исключено, что домашнее. По характеру раны – голову то ли отрубили, то ли отрезали…», - рассказала общественница, отметив, что местные жители шокированы случившимся.
Она добавила, что организации удалось добиться, чтобы в полиции зарегистрировали дело в установленном законом порядке.
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