Труп собаки нашла женщина-волонтер недалеко от школы в городе Раздельная.

В Одесской области волонтеры обнаружили труп собаки с отрезанной головой.

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Как сообщила УНИАН руководитель общественной организации «Закон природы», помощник одного из депутатов Верховной Рады Яна Титаренко, сегодня в городе Раздельная волонтеры организации обнаружили труп животного.

Она отметила, что женщина-волонтер, нашедшая труп, работает учительницей, и обнаружила его недалеко от местной школы.

«На место происшествия были вызваны полицейские, однако они отказывались принимать заявление, отметив, что волонтеры не являются потерпевшей стороной…», - рассказала Титаренко.

Она добавила, что собака пока не опознана.

«Это крупное животное, с купированным хвостом. Не исключено, что домашнее. По характеру раны – голову то ли отрубили, то ли отрезали…», - рассказала общественница, отметив, что местные жители шокированы случившимся.

Она добавила, что организации удалось добиться, чтобы в полиции зарегистрировали дело в установленном законом порядке.

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Автор: Лариса Козовая