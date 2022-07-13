Иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб.

Житель непризнанного Приднестровья, который заказывал теракты в Одессе, приговорен к 8 годам тюрьмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Прокуроры Одесской областной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении гражданина Молдовы по факту совершения террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года житель непризнанной Приднестровской молдавской республики по указанию российских кураторов планировал и реализовал на территории Одесской области террористические акты. К совершению преступлений осужденный привлек своего знакомого – гражданина Украины. Для проверки наемника иностранец поручил ему облить красной краской памятный знак "Героям Небесной сотни" в сквере возле Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко в Одессе.

"В подтверждение своих действий "исполнитель" передал "заказчику" фото поврежденного памятного знака и получил 400 долл. вознаграждения. Убедившись, что украинец справился с возложенной на него задачей, иностранец, подробно проинструктировав его, поручил поджечь военные автомобили, расположенные на территории одной из воинских частей в Одессе. За это он пообещал 800 долл. Во время передачи вознаграждения за поджог авто злоумышленника задержали сотрудники УСБУ в Одесской области", - рассказали в прокуратуре.

Приморский районный суд Одессы учел искреннее раскаяние иностранца, признание своей вины и сотрудничество со следствием и вынес обвинительный приговор – наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили в УСБУ в Одесской области, установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной ПМР.

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области с помощью проведения диверсий и террористических актов.

Объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.

"Таким образом, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы наличии на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений", - говорится в сообщении.

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