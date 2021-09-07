Активист поделился, что собаку у входной двери нашла мертвой его жена.

В Кривом Роге Днепропетровской области возле дома зоозащитника Артема Пушкова застрелили собаку по кличке Зара. Злоумышленники также стреляли в щенка.

Жена нашла его собаку застреленной в пятницу вечером, 3 сентября, возле входной двери, написал активист на своей странице в Facebook.

Пушков добавил, что собака была в луже крови. Зоозащитник уточнил, что во время инцидента его не было дома.

"...жена заметила, что одна собака громко заскулила (это был наш новый щенок, который у нас в семье только три недели и в которого также стреляли, но он выжил!). Выбежала из дома, чтобы посмотреть, что случилось... и тут она увидела Зару, которая лежала в неестественном положении у входной двери...", – поделился Пушков.

Потом приехали правоохранители и собрали сведения о преступлении.

Напомним, в Уголовном кодексе Украины есть ст. 299, в которой предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными. За такое правонарушение грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк