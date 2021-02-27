Мужчина провалился в 10 метрах от берега.

В городе Подольске Одесской области спасли мужчину, провалившегося под лед водоема очистных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о ЧП поступило в 15:30 в службу спасения «101».

Отмечается, что на ул. Водопроводной мужчина провалился под лед на расстоянии 10 метров от берега.

Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки извлекли мужчину на берег и передали медикам.

В настоящее время о состоянии его здоровья не сообщается.

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Автор: Лариса Козовая