В Одесской области мужчина провалился под лед / фото od.dsns.gov.ua
В городе Подольске Одесской области спасли мужчину, провалившегося под лед водоема очистных сооружений.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о ЧП поступило в 15:30 в службу спасения «101».
Отмечается, что на ул. Водопроводной мужчина провалился под лед на расстоянии 10 метров от берега.
Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки извлекли мужчину на берег и передали медикам.
В настоящее время о состоянии его здоровья не сообщается.
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