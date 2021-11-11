Пленник, который почти сутки сидел на цепи, смог освободиться. Полицию вызвали соседи.

В Одесской области мужчина приковал цепью к столбу работника, которого заподозрил в краже.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в городе Белгород-Днестровский.

Установлено, что потерпевший работал у подозреваемого и его супруги: помогал по хозяйству.

"Владелец домохозяйства заподозрил работника в краже и решил разобраться самостоятельно. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил 44-летнего потерпевшего, приковал его цепью к столбу в теплице и удерживал почти сутки", - рассказали в главке.

Читайте такжеВ Черкассах в детсаду несколько лет издевались над детьмиПотерпевший смог повредить цепь и выбежал на улицу, где его увидели соседи и сообщили о происшествии в полицию.

По словам 49-летнего подозреваемого, он приковал работника цепью к столбу (замкнул звенья замком), так как опасался, что мужчина, которого он считает виновным в краже, убежит.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области злоумышленники удерживали в трудовом рабстве 12 человек.

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Автор: Лариса Козовая