Сейчас жизни или здоровью мальчика ничего не угрожает.

В Кривом Роге с 7-летнего мальчика, которого приковали к батарее, постоянно издевались и били родители. Полицейские были озадачеены, увидев ребенка в таком состоянии.

О деталях операции по освобождению мальчика написал в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Мать с отчимом привязали меня, закрыли в доме и ушли из дома”, — плача сообщил полицейским Кривого Рога мальчик, написал Билошицкий.

По его данным инспекторы Дмитрий Денисов и Олег Ковбаса немедленно прибыли на улицу Отечества, а зайдя во двор, сразу услышали детский плач. В окне же патрульные увидели ужасную картину: мальчик сидел на кровати, прикованный цепью к батарее.

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"Инспекторы уже были готовы силой зайти в помещение, однако из соседнего двора к полицейским вышла бабушка ребенка и помогла инспекторам зайти в помещение. Мальчика сразу освободили", - сообщил Билошицкий.

По его словам, плицейским ребенок рассказал, что постоянно страдает от домашнего насилия, его бьют и унижают, поэтому жить дома он не хочет.

Родители же мальчика, которому позвонили патрульные объяснили, что ребенок постоянно убегает из дома, поэтому они решили пристегнуть его и пошли на работу.

Сейчас жизни или здоровью мальчика ничего не угрожает. "Его дальнейшую судьбу решат соответствующие службы, которые вызвали на место происшествия инспекторы. Относительно родителей - на место была вызвана следственно-оперативная группа для документирования событий и предоставления дальнейшей уголовно-правовой квалификации", - подытожил Билошицкий.

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Автор: Ирина Погорелая