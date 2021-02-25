Одной из потерпевших – 93 года.

В Одессе задержаны две женщины, которые под предлогом обмена старых денег на новые обворовывали пенсионеров.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что злоумышленницы 47-ми и 33-х лет на такси ездили по городам и селам и выслеживали во дворах пожилых людей.

Представляясь социальными работниками, они говорили пенсионерам, что им назначена материальная помощь. Под предлогом ее оформления заходили в дом, где заводили беседу о купюрах национальной валюты, которые якобы скоро потеряют силу и требуют обмена.

Как только люди показывали свои сбережения, «соцработницы помогали разобраться», какие именно купюры надо отнести в банк для обмена, складывали их в конверт, а потом незаметно заменяли деньги бумагой, которую приносили с собой.

Таким образом, старшая из злоумышленниц, которая ранее уже попадала в поле зрения полицейских за мошенничество, проникла в квартиру 80-летней жительницы города Южный и похитила у нее более 50 тыс. грн. По факту открыто производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичные действия совершила младшая злоумышленница с 93-летней жительницей города Белгород-Днестровский. Из дома потерпевшей она вынесла 17 тыс. грн. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции установили автомобиль, на котором передвигались подруги-злоумышленницы. Благодаря слаженным действиям работников управления уголовного розыска ГУНП и патрульных он был остановлен в Одессе. У женщин с собой была часть денег пострадавших», - сказано в сообщении.

В настоящее время с задержанными проводятся неотложные следственные действия, их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая