В полиции уже назвали возможную причину смертельного пожара на Одесчине.

В Одесской области в шалаше сгорел человек без определенного места жительства.

О гибели человека журналистам сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в воскресенье, 16 января, утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Лиманка Одесского района, на территории жилого массива "Радужный" горит сухая трава.

Как выяснилось, пожар начался в самодельной палатке, сделанной из веток и сухой травы. Во время тушения огня на месте обнаружено обгоревшее тело, по предварительной информации, погибший человек – бездомный.

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Напомним, похожий инцидент произошел в начале ноября прошлого года во Львовской области. У свалки, где находилось поселение ромов, был пожар в палатке, сделанной из досок и полиэтилена, и сгорел годовалый мальчик Сережа.

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