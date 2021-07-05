Полностью обесточены 96 населенных пунктов региона и еще 47 - частично.

В Одесской области более ста населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на Молдавской ГРЭС.

Как сообщили журналистам в ДТЭК "Одесские электросети", авария произошла сегодня, 5 июля, примерно в 13:40.

"Произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции "Раздельная" и "Кучурганы" в Одесской области", - сообщили в компании.

Сейчас полностью обесточены 96 населенных пунктов региона и еще 47 - частично - в Раздельнянском и Одесском районах.

В компании заявляют, что восстановление электроснабжения станет возможным лишь после устранения неисправностей на оборудовании Молдавской ГРЭС.

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Справка УНИАН. Молдавская государственная районная электростанция - крупная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровске, подчиняющемся государственной администрации Тирасполя в составе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Запущена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года.

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Автор: Лариса Козовая