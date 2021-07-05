Затоплены улицы в разных районах города, включая центральную часть.

В Одессе после дождя подтоплен ряд улиц и нарушена работа общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, с вечера 4 июля в Одессе идет дождь.

По данным пресс-службы мэрии города уже выпало 24,4 мм осадков.

Отмечается, что, несмотря на системную работу сотрудников «Городские дороги» по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом воды.

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«Это привело к подтоплению переулка Высокого, улиц Водопроводной, Балковской, Среднефонтанской, Армейской, Инглези, Приморской, Мельницкой и некоторых улиц в центре города, где коллекторы «Инфоксводоканала» по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом воды», - сообщили в мэрии.

В результате троллейбусный маршрут № 8 сокращен до улицы Химической, движение трамваев по маршруту № 20 остановлено, в данном направлении в настоящее время курсируют микроавтобусы.

Кроме того, в городе Южный Одесской области вчера вследствие проливного дождя произошло подтопление помещений и прилегающей территории местного отделения полиции. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели с помощью мотопомпы откачали 40 кубических метров дождевой воды.

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Автор: Лариса Козовая