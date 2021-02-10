В Одесском морском порту задержан угнанный в Мексике автомобиль Jeep 2020 года выпуска.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, внедорожник, находившийся в международном розыске, обнаружен вечером 9 февраля.
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«В Одесский морской торговый порт в контейнере из США прибыл автомобиль Jeep 2020 года выпуска. При осуществлении мероприятий пограничного контроля на машину сработала база данных Интерпола», - сообщили в пресс-службе.
В дальнейшем пограничники выяснили, что автомобиль был похищен в Мексике более двух месяцев назад. О факте обнаружения внедорожника проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
Сейчас автомобиль и все сопроводительные документы на него передано сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий.
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