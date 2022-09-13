Трамвайный маршрут "Север-Юг" соединил Суворовский и Киевский районы города.

В Одессе запустили один из самых длинных в Европе трамвайных маршрутов.

Об этом журналистам сообщили в мэрии города.

В частности, с сегодняшнего дня в рамках реализации проекта трамвайной трассы "Север – Юг" маршрут №7 будет пролегать из Суворовского района в Киевский и в обратном направлении.

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В мэрии отмечают, что это один из самых длинных в Европе (после бельгийского) пассажирский городской маршрут трамвая. Он соединил два наиболее удаленных друг от друга района. Трамваи будут проходить через центр Одессы, в частности через Старосенную площадь (возле железнодорожного вокзала), где предусмотрена остановка.

Протяженность маршрута – около 30 км, в будние дни на линии, как утверждают в мэрии, будут курсировать 40 вагонов (в том числе четыре – Odissey MAX), интервал движения – около пяти минут, время в пути – 2 часа 20 минут. В одном направлении – более 60 остановок.

Ситуация в Одесской области:

По состоянию на 11 сентября 2022 года в Одесской области из-за увеличения интенсивности боевых действий ожидали рост потока переселенцев. Поэтому там планируют создать дополнительные 49 тыс. мест для размещения эвакуированного населения.

В Одесской области созданы условия для эффективной поддержки внутренне перемещенных лиц в местах их прибытия с привлечением транспортных компаний и волонтерских центров. В среднем за месяц регистрируется от 16 тыс. до 20 тыс человек.

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