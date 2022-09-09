В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии уроженец Одесской области был взят в плен.

В Одессе к 15 годам заключения приговорен гранатометчик террористической организации "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в мае 2014 года уроженец Одесской области присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

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В дальнейшем, с 24 февраля 2022 года, предатель, находясь на должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка "ДНР", принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой области.

В частности, он противостоял ВСУ в населенных пунктах Прохоровка, Каменское, солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Вольное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленовка и Березовое.

"При этом он участвовал в занятии и оккупации этих населенных пунктов. В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен. Во время судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным и осужден за участие в террористической организации и государственную измену (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

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