В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 18-летнего парня при падении с 15-го этажа жилого дома.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня на улице Академика Заболотного (Суворовский район города).
«Юноша на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек», - сообщили в главке.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
О погибшем известно, что он уроженец Арцизского района Одесской области. Обстоятельства, при которых юноша прыгнул с многоэтажки, устанавливаются.
По словам очевидцев, инцидент произошел на ул. Академика Заболотного, 12.
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