Сегодня в Малиновском районе Одессы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 09:00 на улице Дальницкое шоссе.
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По предварительным данным, изначально произошло столкновение между автомобилем Opel и Daewoo Matis, которые двигались в попутном направлении. После столкновения по инерции Opel выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. Машины, которые двигались позади Volkswagen в попутном направлении, не выдержали безопасную дистанцию – в результате столкнулись ВАЗ-2101, Nissan и Mercedes.
В больницу доставлен водитель Volkswagen. Подробности происшествия выясняет следствие.
В районе аварии было сильно затруднено движение транспорта, так как поврежденные машины перекрыли полосы движения в обоих направлениях.
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