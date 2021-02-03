Из-за аварии произошел транспортный затор.

Сегодня в Малиновском районе Одессы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 09:00 на улице Дальницкое шоссе.

Читайте такжеВ Одесской области в снежном заносе застрял автобус с пассажирами, людей пришлось эвакуировать

По предварительным данным, изначально произошло столкновение между автомобилем Opel и Daewoo Matis, которые двигались в попутном направлении. После столкновения по инерции Opel выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. Машины, которые двигались позади Volkswagen в попутном направлении, не выдержали безопасную дистанцию – в результате столкнулись ВАЗ-2101, Nissan и Mercedes.

В больницу доставлен водитель Volkswagen. Подробности происшествия выясняет следствие.

В районе аварии было сильно затруднено движение транспорта, так как поврежденные машины перекрыли полосы движения в обоих направлениях.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая