18-летнему парню грозит три года тюрьмы.

В центре Одессы пьяный юноша, приехавший из Днепропетровщины, прилюдно разорвал государственный флаг Украины.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло несколько дней назад в центре Одессы.

Установлено, что 18-летний житель Днепропетровщины в течение дня гулял по городу, сопровождая досуг употреблением алкоголя. Уже поздно вечером, под действием водки, он схватил государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал.

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О случившемся полицейским сообщили прохожие, которые стали очевидцами происшествия.

Правоохранители нашли злоумышленника недалеко от места происшествия и изъяли с фасада дома вещественное доказательство – разорванный флаг.

По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Впрочем, действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении. В соответствии с действующим законодательством молодому человеку грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или трехлетнее лишение свободы. Следственные действия еще продолжаются.

Подобные инциденты

Напомним, в поселке Ивановка Одесской области пьяные подростки пришли к Аллее Славы погибшим героям Украины, и своим поведением осквернили память бойцов. Скандал начался из-за того, что в соцсетях появилось видео, на котором подростки развлекаются на Аллее Славы. Одна из девушек, стоя на фоне информационных стендов и украинских флагов, говорила, что хочет в уборную. Ее подруга предложила "полить цветочки", и заявила, что "покойникам" уже безразлично.

Также несовершеннолетние пели и кричали. Полицейские установили время съемки и трех несовершеннолетних участников происшествия. Выяснилось, что на записи – воспитанница местного лицея, которая праздновала свое 17-летие в кофейне. Вместе с ней-ее брат и подруга, которая и снимала видео, а потом выложила его в соцсети.

С подростками ими и их родителями проведена профилактическая беседа по недопущению подобного поведения в будущем. В отношении двух девушек составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд.

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