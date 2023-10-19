В течение августа 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн.

НАПК сообщает, что семья одного из военкомов Одессы незаконно обогатилась почти на 50 млн грн. об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что признаки незаконного обогащения выявлены при изучении материалов, полученных от полиции, и "образа жизни" начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы Вячеслава Кушнерова. Речь идет о почти 47 млн грн.

По данным агентства, в мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв. м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн грн и продала за 2 млн грн. В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. м в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн грн.

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"НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного", - говорится в сообщении.

Кроме того, теща военкома на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Как отмечается, в среднем такая машина стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля. Также установлено, что ранее теща приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLC 220d стоимостью 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

В течение августа 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв. м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривень и Mercedes-Benz Sprinter 511 еще за почти полмиллиона гривень. По данным агентства, он тоже не имел на такие приобретения достаточных денежных активов из законных источников.

"Привлекает внимание тот факт, что еще в 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно – приобрел у начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова (который сейчас является фигурантом другого дела – УНИАН) Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал", - рассказали в агентстве.

Отмечается, что во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно – согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов.

Как добавляется, декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств.

НАПК направило материалы в отношении Кушнерова в ГУНП в Николаевской области для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Дело военкома Борисова - детали

Напомним, весной 2023 года появилась информация о том, что семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стоимость поместья, зарегистрированного на мать фигуранта, - более 3 млн евро. Кроме того, у жены военкома появилось офисное помещение за границей, также семья купила новый Mercedes Gelendvagen. Отмечалось, что доход семьи таких расходов не покрывает.

Впоследствии ГБР подчеркнула, что Борисов за вознаграждение давал указания подчиненным не призывать на службу определенных военнообязанных. В конце июня его уволили с должности, 22 июля сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Впоследствии Борисова задержали в Киеве и арестовали. Суд также арестовал имущество семьи подозреваемого.

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