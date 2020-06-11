В Одессе вандалы повредили 200-метровую светодиодную иллюминацию прудов

Злоумышленники оборвали и похитили 228 метров электропровода и повредили 40 метров кабель-канала.

В одесском дендропарке Победы злоумышленники ночью украли электропровода и повредили светодиодную иллюминацию на объекте «Световое шоу «Сказочный пруд».

Об этом сообщила пресс-служба Одесской городской госадминистрации.

«Злоумышленники оборвали и похитили 228 метров электропровода и повредили 40 метров кабель-канала на данном объекте», - сказано в сообщении.

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» направило письма в Национальную полицию для соответствующего реагирования.

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Светодиодная иллюминация в парке Победы сейчас функционирует частично, принимаются меры по ее комплексному восстановлению.

Справка УНИАН. Проект «Световое шоу «Сказочный пруд» был реализован в 2017 году в рамках Общественного бюджета Одессы.

В рамках реализации этого проекта специалисты подрядной организации ООО «Строительная компания «ГРАДО-СТРОЙ» выполнили работы по пробиванию борозд в бетонных стенках пруда, а также установке 285 светильников с люминесцентными лампами на кронштейнах (с антивандальной системой) RGB – 3-х цветов. Кроме того, установлены звуковые колонки и пульт управления системой, а также произведен монтаж поплавочных светильников на фотоэлементах.

Как сообщал УНИАН, за похищение в Одессе кабеля на перегоне Одесса-Главная - Одесса-Застава 2 был задержан в пути ряд поездов.

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