Коммерсанта заказал конкурент, обратившись за помощью к "криминальному авторитету".

В Одессе предотвращено заказное убийство предпринимателя.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что коммерсанта, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался "убрать" другой предприниматель – конкурент, который обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету.

"Этот "авторитет" находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Используя свои связи на свободе, он подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что намерениям злоумышленников помешали работники областного управления миграционной полиции. Они установили, где, когда и как планируется убийство, и предупредили бизнесмена.

"Как только исполнитель заказа приехал за потерпевшим на рынок, где тот работал, чтобы убить, его задержали. В ходе спецоперации, проводимой при силовой поддержке батальона полиции особого назначения полиции, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к преступлению", - сказано в сообщении.

В домах, камере содержания ("авторитета") и принадлежащих им транспортных средствах провели обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства, а также оружие, граната и наркотики.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15 и п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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Автор: Лариса Козовая