На Херсонщине задержан предприниматель, который за 40 тыс. долл. заказал убийство своего конкурента.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, бизнесмен решил физически устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и подыскал исполнителя преступления.
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"За совершение умышленного убийства он пообещал ему 40 тыс. долл. Но исполнитель сообщил об этом правоохранителям", - говорится в сообщении.
Они имитировали исчезновения "жертвы", и заказчик, считая, что предпринимателя убили, во время встречи с исполнителем передал ему часть средств – 9 тыс. долл. как оплату за совершение преступления. После чего он был задержан.
Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, недавно в Днепре взорвался автомобиль, погибли двое людей: СМИ пишут о заказном убийстве.