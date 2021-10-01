Исполнитель преступления рассказал о намерениях предпринимателя правоохранителям.

На Херсонщине задержан предприниматель, который за 40 тыс. долл. заказал убийство своего конкурента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бизнесмен решил физически устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и подыскал исполнителя преступления.

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"За совершение умышленного убийства он пообещал ему 40 тыс. долл. Но исполнитель сообщил об этом правоохранителям", - говорится в сообщении.

Они имитировали исчезновения "жертвы", и заказчик, считая, что предпринимателя убили, во время встречи с исполнителем передал ему часть средств – 9 тыс. долл. как оплату за совершение преступления. После чего он был задержан.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Днепре взорвался автомобиль, погибли двое людей: СМИ пишут о заказном убийстве.

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Автор: Светлана Макринская