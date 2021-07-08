Мужчинам угрожали разглашением обстоятельств их частной жизни и отбирали деньги.

В Одессе за вымогательство денег у мужчин нетрадиционной ориентации будут судить полицейского и его сообщников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 5 участников организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области.

Всем фигурантам вменяется незаконное лишение свободы и вымогательство (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 УК Украины).

Установлено, что с января текущего года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях.

Схема злоумышленников заключалась в том, что они, под предлогом совместного проведения досуга, заманивали пострадавших в заранее арендованные помещения. Затем, представляясь работниками полиции, вместе с действующим полицейским, обвиняли мужчин в развращении несовершеннолетних.

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"После этого они заявляли тому или иному потерпевшему о якобы задержании по подозрению в совершении преступления и требовали за непривлечение к уголовной ответственности от 2 до 4 тыс. долл.", - сообщили в прокуратуре.

При этом, для создания у пострадавших уверенности в реальности происходящего, соучастники использовали символику Национальной полиции, а также реальные удостоверение и жетон полицейского.

Кроме того, в ходе обысков у соучастников обнаружены и изъяты наркотики и взрывчатка.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Одессе задержали злоумышленников за разбойное нападение на людей, которых заманивали объявлениями об интимных услугах. В частности, пятеро участников ОПГ размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг.

При этом в объявлениях указывалось, что "услуги" оказывают молодые женщина и мужчина или парень нетрадиционной ориентации, в том числе несовершеннолетние. Фигуранты приглашали жертву в арендованную квартиру, где была установлена скрытая видеокамера. Как только "клиент" оставался наедине с подставным исполнителем "заказа", подозреваемые появлялись в квартире под видом правоохранителей. Фигуранты – четверо украинцев и гражданин соседнего государства. Один из подозреваемых оказался действующим сотрудником полиции Киевской области.

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Автор: Лариса Козовая