От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тысяч человек.

Киберспециалисты Службы безопасности раскрыли в Киеве масштабную схему вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

"Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%", - рассказали в СБУ.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тысяч человек.

Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.

По данным СБУ, для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.

Оперативники провели обыски в офисных помещениях дельцов и обнаружили: оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимных телефонных номеров при звонках с угрозами; почти 50 единиц компьютерной техники, с которой они администрировали базы "клиентов" и осуществляли учет псевдодолгов; а также документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании им мер пресечения.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению, добавили в СБУ.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская