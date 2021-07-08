Девушки чудом не пострадали / скриншот из видео
В Одессе, недалеко от вокзала, обвалился фасад здания, едва не убив двух девушек.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Х*ев*я Одесса".
Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
скриншот Google карты
"На улицу без каски выходить уже опасно", - говорится в комментарии к видео.
На записи с автомобильного видеорегистратора видно, что в момент падения кусков фасада под зданием проходили две девушки, которые чудом не пострадали.
В Одессе частично обрушился фасад здания на прохожих
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