По предварительной информации, судья не посещала квартиру месяц, а когда вернулась, обнаружила открытую форточку и вещи не на своих местах.

В Одессе обокрали квартиру судьи Верховного суда Украины Татьяны Анцуповой.

Об этом вечером в пятницу, 11 февраля, написал местный Telegram-канал, опубликовав фото вероятного сообщения о вызове полиции.

По предварительной информации, Анцупова не посещала квартиру месяц, а когда вернулась, обнаружила, что там открыта форточка и вещи не на своих местах.

"Кража из квартиры (жилого дома). Гражданка Анцупова Татьяна Александровна. Отдел полиции №5 (г. Одесса) Одесского райуправления полиции №1 ГУНП в Одесской области. Отсутствовала месяц. 1 этаж. Следов взлома нет. Открыта форточка. Обстановка вещей нарушена. Пока неизвестно, что исчезло. Ожидает полицию. Заявительница работает судьей в Верховном суде Украины. Будет ждать возле парадной", - говорится в опубликованном документе полиции.

Официальных подробностей об инциденте пока что не поступало.

Ранее УНИАН писал, как во Львове ночью обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд.

Позже СМИ узнали подробности ограбления. Из кабинета судьи исчезли 120 тысяч долларов.

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