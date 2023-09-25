Очень больной переселенец должен был оплатить операцию по удалению межпозвоночных грыж.

В Одессе задержали двух врачей, которые подозреваются в вымогательстве денег за операции, которые должны были делать бесплатно.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в Одессе разоблачен заведующий нейрохирургическим отделением и нейрохирург одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы, которые требовали деньги за операцию переселенцу.

По данным следствия, медики требовали от мужчины из Сумщины 1,2 тыс. долларов за проведение операции по удалению межпозвоночных грыж и обеспечение послеоперационного лечения. При этом, как отмечают в прокуратуре, такие операции врачи обязаны делать бесплатно.

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По данным пресс-службы, пациент, остро нуждаясь в оперативном вмешательстве, был вынужден согласиться на условия врачей, но двух фигурантов разоблачили после получения первой части "гонорара".

Более того, во время обысков в служебных кабинетах подозреваемых нашли более 230 тыс. долларов, 5 тыс. евро и почти 450 тыс. грн, в том числе средства, полученные за указанную операцию.

Сейчас медработникам сообщено о подозрении по факту получения и вымогательства неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 354 УК Украины). Решаются вопросы об избрании меры пресечения.

По данным пресс-службы областного управления СБУ, должностные медучреждения систематически требовали деньги с пациентов за оказание услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь.

Как уточнили в спецслужбе, пациенту, у которого требовали 1,2 тыс. долларов, после проведения операции обещали оформить и выдать документы, которые должны были стать для отсрочки от мобилизации.

"В ходе обысков в служебном кабинете заведующего обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 250 тыс. долларов в различных валютах. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению", - рассказали в управлении.

За данными местных Телеграм-каналов, речь идет о рабочих известной одесской городской больницы №1, которая когда-то называлась Еврейской. Якобы глава отделением прокомментировал найденную у него в кабинете крупную сумму странным образом: "Не украл, а насосал".

По данным активиста Демьяна Ганула, подозреваемые - заведующий отделением Николай Россошко и нейрохирург – Юрий Тюхтий.

"Во время обыска в кабинете заведующего отделением была обнаружена" касса " больницы в размере 250 тыс. долларов, эти средства собирались из всех отделов Еврейской больницы...", - утверждает Ганул.

Также по его информации, в этой больнице можно было купить отсрочку от мобилизации, этот "заработок" якобы составлял львиную часть "кассы".

Злоупотребления в армии - примеры

Как сообщал УНИАН, в Одесской области разоблачили командира взвода одной из воинских частей, который требовал деньги у подчиненных. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. Таким образом командир "насобирал" по меньшей мере 500 тысяч гривен из своих военных.

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