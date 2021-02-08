Опасных предметов в учреждении не нашли.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из музыкальной школы-интерната им. Петра Столярского эвакуировали почти 360 человек.

Читайте также"Заминировал" десятки судов Украины: в Одессе задержали серийного псевдоминера (видео)

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по состоянию на 15:20 проверка учреждения для одаренных детей завершена.

"Опасных предметов не обнаружили. Работа заведения восстановлена. В ходе проверки было эвакуировано 357 человек», - сообщили в главке.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13:50 в полицию поступила информация о заминировании музыкальной школы-интерната им. Петра Столярского, расположенной в центре города.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая