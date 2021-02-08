В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из музыкальной школы-интерната им. Петра Столярского эвакуировали почти 360 человек.
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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по состоянию на 15:20 проверка учреждения для одаренных детей завершена.
"Опасных предметов не обнаружили. Работа заведения восстановлена. В ходе проверки было эвакуировано 357 человек», - сообщили в главке.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 13:50 в полицию поступила информация о заминировании музыкальной школы-интерната им. Петра Столярского, расположенной в центре города.
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