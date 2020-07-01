В моторном отсеке киевской маршрутки застрял котенок, водитель на это не реагировал - соцсети (видео)

Для спасения пришлось разобрать часть маршрутки и вызывать спасателей.

В Киеве в районе станции метро "Левобережная" в моторном отсеке маршрутки застрял котенок.

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел вчера вечером - внимание автора привлекло большое скопление людей возле маршрутного автобуса.

"Оказалось что в моторном отсеке находится котёнок. Неравнодушные люди разобрали часть маршрутки и хотели своими силами его достать, но не получилось, на место вызвали команду спасения животных", - говорится в сообщении.

В комментариях, вероятно, очевидцы инцидента пишут, что животное в моторном отсеке возили в течение всего дня, а водитель на крик не реагировал. "Он хотел уехать, но мы стали перед маршруткой", - идет речь в комментариях. Также отмечается, что пострадавшее животное отвезли в ветеринарную клинику.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вор украл щенка, которого хозяева привязали под магазином.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram