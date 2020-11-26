Volkswagen Touareg был припаркован на территории автогаражного кооператива.

В Приморском районе Одессы неизвестные сожгли иномарку издателя журнала «Судоходство».

Читайте такжеНа Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на должность главы Дрогобычской ОТГКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня ночью.

«Volkswagen Touareg, который принадлежит 43-летнему местному жителю, вспыхнул на стоянке, на улице Армейской, около часа ночи. В результате происшествия никто не пострадал», - сказано в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Предварительно установлено, что причиной возгорания является поджог.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и злоумышленников, причастных к поджогу.

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В региональном главке ГСЧС сообщили, что пожар произошел на территории автогаражного кооператива.

Спасатели пожар локализовали в 01:21 и ликвидировали в 01:28 на площади 6 кв. м. Отмечается, что от огня спасены рядом расположенные гаражи.

В социальных сетях появилась информация о том, что указанная иномарка принадлежит издателю журнала «Судоходство» Александру Сиваку.

На своей странице в Facebook он выложил видео с сожженной иномаркой и написал: «Спасибо доброжелателям».

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Автор: Лариса Козовая