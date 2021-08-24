Огромные баннеры неизвестные прикрепили к ограждению мостов.

В Одессе полиция разыскивает злоумышленников, которые развесили в городе баннеры с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, несколько баннеров сегодня утром были обнаружены в разных районах города.

"Правоохранители устанавливают личности подозреваемых, которые в публичных местах разместили баннеры дерзкого и циничного содержания", - сказано в сообщении.

Принимаются меры по демонтажу плакатов. По факту начато расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

ак сообщили в социальных сетях очевидцы, огромные баннеры горожане видели прикрепленными, в частности, на ограждении мостов.

На плакатах – оскорбительные надписи в адрес Владимира Зеленского, аналогичные кричалке с применением ненормативной лексики, которую активисты часто используют в отношении президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Лариса Козовая