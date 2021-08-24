В Одессе полиция разыскивает злоумышленников, которые развесили в городе баннеры с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, несколько баннеров сегодня утром были обнаружены в разных районах города.
"Правоохранители устанавливают личности подозреваемых, которые в публичных местах разместили баннеры дерзкого и циничного содержания", - сказано в сообщении.
Принимаются меры по демонтажу плакатов. По факту начато расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ак сообщили в социальных сетях очевидцы, огромные баннеры горожане видели прикрепленными, в частности, на ограждении мостов.
На плакатах – оскорбительные надписи в адрес Владимира Зеленского, аналогичные кричалке с применением ненормативной лексики, которую активисты часто используют в отношении президента РФ Владимира Путина.
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