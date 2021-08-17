По словам президента, мировое сообщество должным образом должно отреагировать на нарушения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обыски и задержание в домах крымских татар, заявив, что недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены.

Об этом он сообщил в Twitter.

"РФ снова вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены", - заявил он.

По словам президента, мировое сообщество должным образом должно отреагировать на нарушения.

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Обыски у крымских татар

17 августа с 4 часов утра в оккупированном Россией Крыму происходили очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков задержали пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева.

Автор: Константин Гончаров