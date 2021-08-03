У погибшего осталось двое детей. Жертва и подозреваемый – представители азербайджанской диаспоры.

В Одессе обнаружили автомобиль, на котором скрылся киллер, застреливший сегодня мужчину на улице Малиновского.

Об этом сообщили некоторые местные Telegram-каналы.

Отмечается, что иномарку с оружием, на которой скрылся злоумышленник, правоохранители нашли на улице Филатова, 47 – в нескольких кварталах от места убийства.

По данным источников, застреленный мужчина - Лачин Мамедов, у него осталось двое детей. Жертва и подозреваемый – представители азербайджанской диаспоры.

В Одессе застрелили иностранца

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в Одессе на улице Малиновского неизвестный застрелил мужчину возле многоэтажного жилого дома, и скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета.

Позже пострадавший скончался. Правоохранители начали разыскивать стрелка.

Автор: Лариса Козовая