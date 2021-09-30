Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе 24-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы, которая ухаживала за ним.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Мужчина передвигается в инвалидной коляске, и женщина в течение нескольких лет присматривает за ним. В день преступления потерпевшая пришла проведать знакомого и застала его в гостях.

По данным полиции, мужчина с инвалидностью набросился на женщину, схватил ее за горло и против воли вступил с ней в половое сношение. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, но помешать злоумышленнику не смог.

Читайте такжеВ Одессе голая женщина устроила "показательное выступление" (видео)Освободившись, одесситка выбежала на улицу, ее крики услышали случайные свидетели. Они сообщили о преступлении в полицию, а правоохранители задержали насильника уже в сквере поблизости.

Свой поступок задержанный объяснил действием спиртного.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

"Фигуранту объявили подозрение в изнасиловании по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – рассказал в. и. о. начальника отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Сергей Гавура.

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Автор: Виолетта Орлова