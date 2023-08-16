Подозрение объявили исполняющей обязанности председателя правления банка. При обысках у нее обнаружили георгиевские ленты.

В Одессе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах женщине, имеющей отношение к банку известных бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, и. о. председателя правления одного из банковских учреждений Одессы сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствием установлено, что подозреваемая за отчетные (налоговые) периоды 2015 года от имени банка заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества этого финансового учреждения без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

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"Такие действия привели к непоступлению в бюджет Украины более 102 млн гривен", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

За данными Бюро экономической безопасности, женщина в течение двух месяцев умышленно не отражала в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, во время обыска у фигурантки нашли георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и другая оргтехника. Общая сумма изъятого составляет почти 600 тыс. грн.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о "Финбанке", который принадлежал известным бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому.

"Речь идет о недвижимости жилу и нежилу, которая принадлежала учреждению. Во время ее закрытия уполномоченные лица продали эту недвижимость другому банку, не уплатив соответствующие налоги", - отмечали источник.

Согласно информации из открытых источников, "Финбанк", как юридическое лицо, прекратил существование в 2019 году.

НАБУ задержало бизнесменов Кауфмана и Грановского

Напомним, бизнесмен Борис Кауфман и его бизнес-партнер Александр Грановский проходили по делу о "преступной организации, взявшей под контроль Одесский городской совет и бюджет города". Обыски в кабинетах мэрии следователи НАБУ провели в мае 2022 года.

Выяснилось, что подозреваемые с осени 2021 года контролировали застройку Одессы, бюджет города, а также работу коммунальных предприятий.

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